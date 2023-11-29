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        Haberler Gündem Aydın'ın Söke ilçesinde yağışın ardından patlayan trafo ve saçılan ışıklar korkuya yol açtı

        Aydın'ın Söke ilçesinde yağışın ardından patlayan trafo ve saçılan ışıklar korkuya yol açtı

        Aydın'ın Söke ilçesinde yağışın ardından patlayan trafo ve saçılan ışıklar, paniğe neden olurken, patlama sonrası Atatürk, Konak ve Fevzipaşa mahallelerinde elektrik kesintisi yaşantı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 21:55 Güncelleme: 29.11.2023 - 21:55
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        Patlayan trafo paniğe neden oldu
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Söke ve çevresine kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yağışlardan etkilenen Atatürk Mahallesi OSB kavşağı yakınındaki trafo ışıklar saçarak patladı.

        Şehrin çeşitli noktalarından görülen ışıklar vatandaşları endişelendirirken, nedeninin trafo patlaması olduğu anlaşıldı. Bölgeye AYDEM ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri ise ana arterlerde devriye atarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun tedbirler aldı.

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        #Söke trafo
        #haberler
        #Aydın
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