Aydın'daki Zeus Tapınağı'nda sunak keşfedildi

"Şimdi de zemin kotundan başlayarak yavaş yavaş artık tapınağın en üst noktasına kadar yükseltme çalışmalarına başladık. Yani büyük bir gurur, büyük bir mutluluk. Gerçekten hem hayal etmiştik hem hedeflemiştik ama bunu görmek insanı çok mutlu ediyor. Çok kısa bir sürede bunu başardık."