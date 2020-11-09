İHA

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı kırsal Dereağzı Mahallesinde meydana geldi. Mahalle içerisinde bulunan bir incir işletmesi önünde gece geç saatlerde meydana gelen olayın park kavgası olduğu iddia edildi.

İncir işletmesi önüne park edilen araç nedeniyle paydos saatinde işçilerini evlerine götüremeyen işletme sorumlusu E.K. ile iş yerinin karşısında alkol alan kalabalık grup arasında çıkan sözlü atışma daha sonra kavgaya döndü. Alkol alan şahıslar iddiaya göre iş yerini taşlamalarının ve içeridekilere küfür etmelerinin ardından büyüyen olayda önce yumruklar, ardından da silahlar konuştu.

İddiaya göre E.K. silahla Gökhan Karagözoğlu’nu yaraladı. Ağır yaralanan Gökhan Karagözoğlu, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karagözoğlu burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; şüpheli E.K. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.