Aydın'da vahşet! Biri kadın iki kişi ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilik alana sevk edilen polis ekipleri, tabancayla kafalarından vuruldukları belirlenen iki kişinin cesetleriyle yakın konumda bir tabanca buldu.

Aydın'ın Didim ilçesindeki makilik alanda başlarından silahla vurulmuş kadın ve erkeğe ait cansız bedenler ile bir tabanca bulundu.

Hasan Tan (65) ve Hamide Saraç'a (49) ait olduğu tespit edilen cansız bedenler, Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tan'ın emekli, Saraç'ın da kamu çalışanı olduğu belirtildi.

Tabanca da incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi. Öte yandan Hasan Tan'a ait otomobilin olay yeri yakınında park edildiği öğrenildi.