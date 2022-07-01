Aydın'ın Karacasu ilçesinde sondaj çalışması sırasında çıkarılan mezar steli Afrodisias Müzesi'ne teslim edildi.

AA'nın haberine göre Ataeymir Mahallesi Hamazardı mevkisindeki arazide su için sondaj çalışması yapan M.D, taş bir heykel bulduğunu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait mezar steli olduğu belirlenen 70 santimetre uzunluğunda 30 santimetre genişliğindeki eseri, müzeye götürdü.