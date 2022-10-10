Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde yola çıkan kediye çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; Kuruköy Mahallesi'nde yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan Nurten. Ö'nün kullandığı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücü Nurten Ö. ile yolcu konumundaki annesi D.Ö. ve anneannesi A.C'yi araçtan çıkardı.

Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ardından Aydın'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.