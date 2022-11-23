Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Zeki C'nin (26) kullandığı otomobil ile İsmail Çakıcı (66) idaresindeki motosiklet, Aydın-İzmir karayolu Kızılcapınar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çakıcı, Atatürk Devlet Hastanesine, motosikletteki İsmet Şahin (77) ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Şahin müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zeki C, gözaltına alındı.