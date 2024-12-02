Aydın'da motosiklet kamyona çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Aydın'da Feyzi Ö. (22) idaresindeki motosiklet, Acarlar İncirliova istikametinde seyrederken park halindeki kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Feyzi Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Motorda yolcu konumunda bulunan ve ağır yaralanan E.K. (23) Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.