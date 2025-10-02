Aydın'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Aydın'ın Söke ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan 65 yaşındaki kişi ölü olarak bulundu
Giriş: 02.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:30
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzeltepe Mahallesi'nde 29 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan Necim Ayıncez'in cansız bedenini, evinden 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında buldu.
Bölgeye gelen Ayıncez'in yakınları gözyaşı döktü.
Ayıncez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Fotoğraf: AA
