Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aracını arkadaşına teslim eden G.Ö., aracı zamanında getirilmeyince polisi arayıp çalıntı ihbarında bulundu.

Olay saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, G.Ö., aracının çalındığı iddiasıyla 155 ihbar hattını aradı. Şikâyetin ardından devriye ekipler harekete geçerek Kuşadası'nda aracı aramaya başladı. Polis noktaları her ihtimale karşı hem giriş hem çıkış yönünde tutuldu.

İhbardan 15 dakika sonra otomobil, Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde devriye ekipler tarafından bulundu. Şüpheli 2 kişi araçtan indirilerek polis merkezine götürüldü.

Otomobil sahibi aracını teslim almaya gelince gerçek ortaya çıktı. Otomobilini gezmeleri için arkadaşlarına veren G.Ö.'nün, aracı vaktinde getirmeyen arkadaşlarına telefonla ulaşamayınca polisi aradığı ve aracının çalındığını söylediği öğrenildi.