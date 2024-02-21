Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da 5. kattaki balkondan düşen kişi öldü

        Aydın'da 5. kattaki balkondan düşen kişi öldü

        Aydın'da bir apartmanın 5. katındaki balkondan yere düşen kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 04:30 Güncelleme: 21.02.2024 - 04:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        5. kattaki balkondan düşen kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, apartmanın balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        AA'nın haberine göre; Orta Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katında ikamet eden Bülent Bozyiğit, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan yola düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Bozyiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Aydın
        #haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Tunç: Öldürülen kedi 'Eros' davası yeniden görülecek
        Bakan Tunç: Öldürülen kedi 'Eros' davası yeniden görülecek
        Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
        Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        Lütfü Savaş: “Ben CHP’de direnmeyi öğrendim”
        Lütfü Savaş: “Ben CHP’de direnmeyi öğrendim”
        DEM Parti'de İstanbul'da seçime geribiliyor
        DEM Parti'de İstanbul'da seçime geribiliyor
        Çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti
        Çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti
        Görme engelli baba oğlunun katilinin gereken en ağır cezayı almasını istiyor
        Görme engelli baba oğlunun katilinin gereken en ağır cezayı almasını istiyor
        Inter turu araladı!
        Inter turu araladı!
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
        'Eşim beni öldürecek' deyip ortadan kayboldu
        'Eşim beni öldürecek' deyip ortadan kayboldu
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Habertürk Anasayfa