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Aydın'da 12 yıl önce işlenen cinayetlere ilişkin aranan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde, 10 metrelik bir kuyunun içerisinde 4 Haziran 2011'de Gökhan Ekmekçi, 12 Haziran'da da arkadaşı Tarık Germez'in cansız bedeni, başlarına kurşun sıkılmış halde bulunmuştu. Cinayetle ilgili aranan firari 12 yıl sonra yakalandı

Giriş: 14.03.2023 - 21:50 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın'da 12 yıl önce işlenen cinayetlere ilişkin aranan hükümlü yakalandı
12 yıldır aranan firari yakalandı
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AA

ydın'ın Germencik ilçesinde, 12 yıl önce ölü bulunan iki arkadaşın cinayetine ilişkin aranan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2011 yılında Ortaklar Mahallesi'nde işlenen cinayete ilişkin tutuksuz yargılanan ve "kasten öldürme" suçundan cezası onaylandıktan sonra hakkında yakalama kararı verilen H.A'nın İzmir'de olduğunu tespit etti.

Ekipler, H.A'yı operasyonla yakaladı.

Aydın'a getirilen H.A, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

OLAY

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde, 10 metrelik bir kuyunun içerisinde 4 Haziran 2011'de Gökhan Ekmekçi (21), 12 Haziran'da da arkadaşı Tarık Germez'in (22) cansız bedeni, başlarına kurşun sıkılmış halde bulunmuştu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan sanıklardan H.A, önceki duruşmalarda, "deliller ışığında suçu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphe bulunmaması" nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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