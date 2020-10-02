HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde "Bir Kedim Var" adlı yeni şarkısını sevenleriyle paylaşan sanatçı Aydilge, hayvanseverler tarafından da şarkısıyla ilgili büyük takdir ve beğeni topladı. Aydilge, "Bir Kedim Var" şarkısında hayvanların karşılıksız sevgisinin hepimize nasıl örnek olduğunu, çıkarsız sevgiye ne kadar muhtaç olduğumuzu anlattı.

Hayvansever sanatçı Aydilge, konuyla ilgili, "Hayvanları koruma günü' gibi tek günlük kutlamalar sadece vicdanımızı rahatlatıyor. Asıl sorunları görmemize engel oluyor ve bizi gerçek anlamda yararlı eylemlerde bulunmaktan alıkoyuyor" dedi.Y

Yardıma muhtaç hayvanlarla ilgili aktif yardım çalışmalarında bulunan ve yıllar önce sokakta bulduğu yaralı bir kediyi sahiplenip, sağlığına kavuşturan Aydilge, 'Satın alma sahiplen' bilincini de yaymaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Aydilge, hayvanları koruma gününü kutlamadığını çünkü asıl kutlamanın, bunu kutlamaya gerek duymadığımız gün gerçekleşeceğini dile getirdi.