Aydilge'den 'Bir Kedim Var' - Magazin haberleri

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Şarkıcı Aydilge'nin "Bir Kedim Var" adlı yeni single'ı tüm dijital platformlar ve radyolarda yerini aldı. Söz ve müziği Aydilge'ye, düzenlemesi Ozan Sarıboğa'ya ait olan şarkının Şile Saklıgöl'de, doğanın içinde çekilen klibinin yönetmen koltuğunda ise Aydilge'in kendisi gibi müzisyen eşi Utku Barış Andaç bulunuyor.

Modern dünyanın karmaşası, yalan ve sanallık üzerine kurulan ilişkilerine ve git gide mekanikleşen müzik dünyasına rağmen, naif tema ve dokularla müzik anlayışını sürdüren Aydilge, Bir Kedim Var şarkısında da "Paradan çok aşk var bende, yüreğimde" diyerek gerçek aşıkların hikayesini anlatıyor.