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Sanatçı Aydilge, 'Nasıl İnansam?' adlı yeni şarkısını dinleyiciyle buluşturdu.

Bugün itibariyle tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkı, günümüzdeki aşkların inandırıcılığını sorguluyor. Single kapağı için gelinlik giyerek poz veren ve bir çatının üzerinde aşkı beklerken görülen Aydilge, şarkısına 'Nasıl İnansam?' adını verdi.

Sanatçı, söz ve bestesi kendisine ait olan şarkısında aşk ve nefret, yalan ve gerçek temalarını ele alarak rock ve alaturka soundları harmanladı.

Düzenleme aşamasında eşi Utku Barış Andaç ve Gökay Süngü ile beraber çalışan Aydilge, mix ve mastering için Alen Konakoğlu ve Andy Jackson ile çalıştı.