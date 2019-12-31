DHA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm projesi 'otopark' inşaatı ile başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik" çıkışı ile gündeme gelen, Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm projesi için ilk etap çalışması başladı. 1700 araçlık otoparkın inşası için yaylada şantiye kuruldu. Yaylanın girişinde dağ yamacının içine inşa edilecek yer altı otoparkının üzeri çimle kaplı olacak, dışarıdan görünmeyecek.

YAYLAYA ARAÇ GİRİŞİ SINIRLANDIRILACAK

Yaylaya ulaşanlar, 1700 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak.

'AYDER'DEKİ BÜYÜK SORUN ORTADAN KALKMIŞ OLACAK'

Araç park yeri sıkıntısının özellikle turistlerin yoğun olduğu yaz sezonunda had safhaya ulaştığını dile getiren işletmeci Tolga Sarı, "Otoparkla ilgili yaz aylarında çok sorun yaşıyoruz. Çünkü Ayder'imizin yolu tek şeritli, yoğunluk olduğunda trafik sıkışıyor, kimse aracını park edecek bir yer bulamıyor. Bu sorunda turistlerin bölgeden erken ayrılmasına ya da bir gelen turistin trafik sorununu hatırlayarak yeniden Ayder'e gelmemesine sebep olabiliyor. Otopark ihalesi yapıldı ve çalışmalara başlandı. Katlı bir otopark olacağı söyleniyor, bu projenin tamamlanması ile Ayder'deki en büyük sorun ortadan kalkmış olacak" dedi.

AYDER'DE KAMULAŞTIRMALAR BAŞLADI

Kurulan onlarca salıncakla gündeme gelen Ayder Yaylası'nın ortak alanında kamulaştırma çalışması da başladı. Yaylaya gelen turistlerin zaman geçirdiği, yaz kış eğlencelerinin yapıldığı vatandaşlara ait olan 35 adet parselde toplam alanı 21 bin 614 metre kare alanı kapsayan arazi için malik, hissedar, veraset intikal dahil 376 hak sahibine tebligatlar ulaştırıldı. 15 günlük itiraz süresi beklenirken tebligat ulaşan birçok hak sahibi kamulaştırmaların iptal edilmesi için dava açmaya hazırlanıyor.

'BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUK OLARAK İPTAL DAVASI AÇACAĞIZ'

Kamulaştırma tebligatını alan Yusuf Yüksel, kararı mahkemeye taşımak için hazırlandıklarını söyleyerek, "Yerel olarak binektaş dediğimiz alan kamulaştırılıyor. Burada 1 dönüme yakın yerim, hemen yukarıda da babadan kalma evim var ve kamulaştırmak istiyorlar. Ben İzmir'de yaşıyorum, kamulaştırma tebligat ulaştı, ben bunun için buraya geldim. Aslına bakarsanız buradaki çoğunluk buraların kamulaştırılmasını istemiyor.

Buralarda 500-600 senelik geçmişimiz var. Burası benim geçmişim, tarihim. Buradan çıktığım zaman bir tarihi silmiş olacaksınız, bu yüzden de bunu rakamlandırmanın manasız olduğunu düşünüyorum. Benim geçmişimin hiçbir rakamsal bedeli yok, bunun içinde iptal davasına gideceğim. Metrekaresine 1500 lira gibi rakamlar telaffuz edildi, 10 bin lira verseler bile biz büyük bir çoğunluk olarak kamulaştırma iptal davası açacağız" dedi.

'BURALAR DEDELERDEN KALMA ARAZİMİZ'

Arazisi kamulaştırma kapsamında olan Yuvacan Çakır da, "Buralar dedelerden kalma arazimiz, biz bu arazilerimizden geçiniyorduk, halen de biz geçinmeye çalışıyorduk. Salıncaklarımız vardı, onu kaldırdılar. Şimdi bizim arazilerimizi elimizden almak istiyorlar. Arazimize metrekaresi 1500 lira veriyorlar. Buranın kıymetini burada yaşayanlar bilir. Benim çocukluğum burada geçti. Kaç para verdikleri önemli değil, biz yargıya başvurup iptalini isteyeceğiz, arazilerimizi vermek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

AYDER TURİZM MERKEZİ

Ayder yaylası, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.