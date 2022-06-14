AYDEMİR AKBAŞ'IN ROL ALDIĞI FİLMLER
1964 Keşanlı Ali Destanı
1965 Bitmeyen Yol
1965 Güzel Bir Gün İçin
1966 Hudutların Kanunu
1966 At Avrat Silah
1966 Kovboy Ali
1966 Çirkin Kral
1966 Eşrefpaşalı
1966 Nuh'un Gemisi
1968 Alevli Yıllar
1968 Vesikalı Yarim
1969 Vatan ve Namık Kemal
1969 Belanın Yedi Türlüsü
1969 Yaşamak Ne Güzel Şey
1974 Antar Fi Bilad Ir-Ruman
1975 Diyet
1975 Bitirimler Sınıfı
1975 Ayıkla Beni Hüsnü
1975 Alemin Keyfi Yerinde
1975 Ali Cengiz Oyunu
1975 Çapkın Kızlar
1975 Kazım'a Bak Kazım'a
1975 Vay Anasına On Yedii
1975 İkimiz Bir Fidanız
1975 Ördek Çıkacak Kaz Çıkacak
1975 Tantana Kemal
1976 Kolombo Şakir
1976 Ah Ne Güzel Nane Şekeri
1977 Hızlı Giden Yorulur
1977 Güneş Ne Zaman Doğacak
1977 Bazıları Cacık Sever
1978 Bionik Ali Futbolcu
1978 Astronot Fehmi
1978 Kendin Pişir Kendin Ye
1978 Çapkınlar Kıralı
1978 Zeynelle Veysel
1978 Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Agaçta
1979 Haydar
1979 Delidir Ne Yapsa Yeridir
1979 Süper Selami
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