Ayda Aksel babası Mehmet Aksel'i kaybetti
Ünlü oyuncu Ayda Aksel, babası Mehmet Aksel'i kaybetti. Ayda Aksel, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu
Giriş: 07.03.2024 - 09:58 Güncelleme: 07.03.2024 - 09:58
Ayda Aksel, babası Mehmet Aksel'i kaybetti. Aksel, basanın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Ayda Aksel, acısını; "Babam, canım, her şeyimi borçlu olduğum dünyanın en zarif adamı, umarım seni orada büyük aşkın annem karşılamıştır, kavuşmuşsunuzdur. Nurlar içinde uyuyun canlarım" sözleriyle dile getirdi.
Fotoğraflar: Depo Photo, Instagram
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