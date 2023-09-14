Ayçin Tuyun ameliyat oldu

"KANSERE İNAT GÜLÜMSE"



'Kız Annesi', 'Beyaz Gelincik', 'Bozkır' gibi birçok projede rol alan Ayçin uyun, daha önce, "Kansere inat gülümse... Her şeye rağmen ayakta ve hayattayım" diyerek, peruksuz objektif karşısına geçmişti.