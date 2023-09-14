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        Haberler Magazin Ayçin Tuyun ameliyat oldu - Magazin haberleri

        Ayçin Tuyun ameliyat oldu

        Meme kanseriyle savaşan Ayçin Tuyun, ameliyat oldu. Ünlü oyuncu, başarılı geçen operasyonun ardından, "Gayet iyiyim, çok şükür. Ameliyatım güzel geçti. Pes etmek yok, sevgiyle kalın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 09:59 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:05
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          Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Ayçin Tuyun, aldığı kemoterapilerin ardından saçlarını kazıtıp, peruk kullanmaya başlamıştı.

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          Hastalık süreci hakkında takipçilerini sık sık bilgilendiren 36 yaşındaki Ayçin Tuyun, ameliyat oldu.

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          Yaşadığı zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlatmaya çalışan Ayçin Tuyun, operasyonun başarılı geçtiğini ifade etti.

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          Son sağlık durumu hakkında konuşan Ayçin Tuyun, "Gayet iyiyim, çok şükür. Ameliyatım güzel geçti. Pes etmek yok, sevgiyle kalın" ifadelerini kullandı.

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          "KANSERE İNAT GÜLÜMSE"

          'Kız Annesi', 'Beyaz Gelincik', 'Bozkır' gibi birçok projede rol alan Ayçin uyun, daha önce, "Kansere inat gülümse... Her şeye rağmen ayakta ve hayattayım" diyerek, peruksuz objektif karşısına geçmişti.

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          "KIZIM İÇİN BU HASTALIĞI YENECEĞİM"

          Ayçin Tuyun, ayrıca, "Kızım için bu hastalığı yeneceğim" açıklamasını da yapmıştı.

          Fotoğraflar: Instagram

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