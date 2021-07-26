Ayçiçeği yağı fiyatında düşüş bekleniyor

AA

Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (GÜNYAĞDER) Başkan Yardımcısı Hasan Özkan, bu yıl 1,8 milyon tonluk rekor üretim beklentisinin ayçiçeği yağında fiyatı düşüreceğini bildirdi.

Özkan, yazılı açıklamasında, Çukurova'da yağlık ayçiçeği hasadının sürdüğünü belirtti.

Bu yıl hem dünya hem ülke genelinde ayçiçeği üretiminde rekor hasat beklendiğini kaydeden Özkan, "Sezonun tüm üreticilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yıl 1,8 milyon tonluk üretimle rekor kıracağız. Aynı şekilde dünyada da 59 milyon tonluk bir rekor üretim beklentisi var. Bu arz artışı, ayçiçeği yağı fiyatlarına düşüş olarak yansıyacak. Ayçiçeği yağında fiyat düşecek. Bu da tüketicinin ayçiçeğine daha uygun fiyatlarla ulaşmasını beraberinde getirecek." ifadelerini kullandı.

Özkan, geçen sezon Türkiye'nin 1 milyon tona yakın yağlık ayçiçeği ithal ettiğini, bu sezon ise 400 bin ton daha fazla ithalat beklendiğini belirterek, "Kalite ve lojistik maliyetleri dikkate alınarak oluşacak rakamlar, ayçiçeği yağı fiyatlarını düşürecek. Vatandaşlarımız daha uygun maliyetle sofralarında rafine ayçiçeği yağı tüketecek. Diğer taraftan düşen fiyatlar gıda enflasyonuna olumlu yönde katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu