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        Haberler Magazin Ayça Varlıer: Çok özledim - Magazin haberleri

        Ayça Varlıer: Çok özledim

        Kitesurf yapan Ayça Varlıer, su ve rüzgarla buluştu. Oyuncu, Akyaka'yı çok özlediğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 12:32 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:32
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          Ayça Varlıer, iki yıl sonra tekrar Akyaka'ya döndü. Ünlü oyuncu, tutkuyla bağlandığını ifade ettiği kitesurf sporuna kavuştu.

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          Su ve rüzgarla buluşmasının ardından bir hâyli keyifli olduğu görülen Varlier, Akyaka'yı çok özlediğini de sözlerine ekledi.

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          New York'tan iki haftalığına Broadway Müzikali için İstanbul'a gelen Varlıer, daha sonra yeniden Amerika'da rol aldığı müzikal ve diğer işleri için dönüş yaptı.

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