Ayça Varlıer: Çok özledim
Kitesurf yapan Ayça Varlıer, su ve rüzgarla buluştu. Oyuncu, Akyaka'yı çok özlediğini belirtti
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Ayça Varlıer, iki yıl sonra tekrar Akyaka'ya döndü. Ünlü oyuncu, tutkuyla bağlandığını ifade ettiği kitesurf sporuna kavuştu.
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Su ve rüzgarla buluşmasının ardından bir hâyli keyifli olduğu görülen Varlier, Akyaka'yı çok özlediğini de sözlerine ekledi.
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New York'tan iki haftalığına Broadway Müzikali için İstanbul'a gelen Varlıer, daha sonra yeniden Amerika'da rol aldığı müzikal ve diğer işleri için dönüş yaptı.
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