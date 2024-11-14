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        Haberler Objektife Takılanlar Aybüke Pusat: Ben hak ettiğim ücreti alıyorum - Magazin haberleri

        Aybüke Pusat: Ben hak ettiğim ücreti alıyorum

        Aybüke Pusat, son günlerde oyuncuların dizilerden aldığı bölüm başı ücretlerinin gündem olmasına ilişkin; "Hakkım tam anlamıyla teslim ediliyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 10:28 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:28
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        "Hak ettiğim ücreti alıyorum"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aybüke Pusat, yüzü olduğu marka için Bebek'te kamera karşısına geçti. Tanıtım öncesi basın mensuplarının karşısına geçen Pusat, güzellik sırları sorulunca; "Bol su içiyorum. Doğal besinler tüketiyorum. Pozitif kalıyorum. Güzel uyuyorum, iyi yemek yiyorum" dedi.

        Arkadaşlarının kendisine 'bakım perisi' dediğini de anlatan Aybüke Pusat; “Bakım yapmadan dışarı çıkmam. Çok seviyorum. Öz bakımı, özveriyi ve öz sevgiyi önemsediğim için insanlara da öyle yaklaşıyorum” diye konuştu.

        Aybüke Pusat, oyuncuların bölüm başı ücretlerinin gündem olmasıyla ilgili soruyu, "Hak ettiğim ve gayret ettiğim üstüne ve altına bir şey aldığımı düşünmüyorum. Hakkım tam anlamıyla teslim ediliyor" şeklinde cevapladı.

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