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        Haberler Gündem Eğitim Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır?

        Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Üniversite eğitimi sırasında toplum tarafından bilinen ve okunulması tercih edilen bölümlerin dışında kişilerin ilgi alanlarına yönelik meslek yüksekokulları da bulunmaktadır. 2 yıllık bir eğitim programı ile tamamlanan bu bölümlerden biri de ayakkabı tasarımı ve üretimi bölümüdür. İşte, üniversitede bu bölümü okumak isteyen kişiler için Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü İş İmkanları soruları hakkında merak edilen her şey.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 10:19 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:19
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        Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi bölümü nedir?
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        Meslek yüksekokulları üniversitelerde okutulan kısa süreli eğitim programları olarak karşımıza çıkar. Özellikle zanaatkar meslekler üzerine eğitim verilen bu yüksekokullarda okutulan bölümlerden biri olan Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü Nedir? ve Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Mezunları Ne İş Yapar? gibi sorularla ilgili tüm detayları sizler için yazımızda bir araya getirdik.

        Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü Nedir?

        Meslek yüksekokullarında okutulan Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi bölümü, ayakkabıların tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve pazarlaması üzerine odaklanan bir alandır. Burada eğitim gören öğrencilere, ayakkabı tasarımının temel adımları, malzeme bilimi, üretim teknikleri, moda trendleri ve işletme stratejileri gibi tüm alanlarda detaylı bir eğitim verilir. Burada verilen eğitimin amacı, mezun olan öğrencilere ayakkabı endüstrisinde kariyer yapmaları için gereken becerileri kazandırmaktır.

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        Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Ayakkabı tasarımı ve üretimi bölümü ile ilgili merak edilen konulardan biri de bu bölümün eğitim süresidir. Öncelikle ayakkabı üretim ve tasarım bölümü lisans bölümü değildir. Meslek yüksekokulu olduğu için buradaki eğitim süreci de iki yıl kapsamında 4 yarıyıl dönemde tamamlanır. Bu alanda kariyerlerini akademik olarak devam ettirmek isteyenler öğretici pozisyonda eğitimlerine devam etmek isteyebilir. Bu durumda eğitim süreleri 4 yılda tamamlanabilir. Ancak farklı ülkelerde bu alandaki bir eğitim süreci Türkiye’deki meslek yüksekokulları eğitim süresine göre değişiklik gösterebilir.

        Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Mezunları İş Olanakları

        Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi bölümünden mezun olan kişiler, ayakkabı endüstrisinde çeşitli iş alanlarında çalışma fırsatları bulabilirler.

        Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Mezunları Nerede Çalışır?

        • Ayakkabı markaları ve tasarım firmalarında çalışabilirler.
        • Kendi markalarını yaratabilir ve şirket sahibi olabilirler.
        • Moda evlerine ve moda tasarım firmalarına ayakkabı tasarımı yapabilirler.
        • Ayakkabı üretim atölyelerinde çalışabilirler.
        • Moda dergilerinde trend ayakkabılar ve ayakkabı tasarımı hakkında içerik yazarak editörlük yapabilirler.
        • Perakende sektöründe satış danışmanı olarak çalışabilirler.
        • Eğitim sürecini devam ettirerek üniversitelerde ya da eğitim kurslarında görev alabilirler.
        • Tedarik zinciri görevinde yönetici olarak çalışabilirler.
        • Moda ve ayakkabı ile ilgili fuarlarda danışmanlık görevi yapabilirler.

        Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü Dersleri

        • Tasarım prensipleri dersinde estetik anlayışı, renk teorisi, çizim teknikleri ve tasarım süreçleri öğretilir.
        • Malzeme bilimi dersinde ayakkabı üretimi sırasında olması gereken malzemeler hakkında bilgi verilir.
        • Üretim teknikleri dersinde ayakkabı üretim süreçlerini öğretilir.
        • Teknolojik gelişmeler dersi sırasında ayakkabı tasarım ve üretiminde kullanılan son teknolojiler ve dijital tasarım araçları öğretilir.
        • Moda trendleri dersi ile öğrencilerin güncel moda trendleri ve davranışları takip etmesi amaçlanır.
        • İşletme ve pazarlama dersi ile öğrencilerin ayakkabı üretimi öğrenmenin dışında ürettikleri ayakkabının satılması için ihtiyaç duydukları pazarlama ve satış stratejileri hakkında eğitimler verilir.
        • Prototip üretimi dersi ile tasarımını yaptıkları ayakkabıların prototip olarak üretebilme becerisi kazandırılır.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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