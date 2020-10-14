Türk ayakkabı sektörünün küresel vitrini Eksposhoes, 28-30 Ekim'de Antalya'da dört kıtadan bine yakın yabancı sektör profesyonelini ağırlayacak.
Ekspohoes'tan yapılan açıklamaya göre geçen yılı 1 milyar dolar ihracatla kapatan ayakkabı sektörü, Türkiye'nin toplam ihracatına katkı vermeye devam ediyor. Türk ayakkabı sektörünün küresel pazarlara açılan kapısı Eksposhoes 9'uncu fuarını 28-30 Ekim 2020 tarihleri arasında Antalya düzenleyecek.
100 Türk ayakkabı üreticisi, Rusya, Balkanlar ve Avrupa olmak üzere dört kıtadan yaklaşık bin yabancı profesyonel alıcı ile yeniden buluşacak. Türk üreticiler, hem mevcut hem de alternatif ihracat pazarlarındaki konumunu pekiştirmek için son kreasyonlarını dünyanın önde gelen ayakkabı zincirlerinin temsilcilerine sergileyecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekspohoes Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Demir, Türk ayakkabı sektörünün dünyadaki önemli oyunculardan biri olduğunu belirtti.
Eksposhoes'un temellerini atarken hedeflerini; Türk ayakkabı sektörünü dünyaya daha iyi anlatmak, mevcut potansiyelini katma değeri yüksek ticari ilişkilerle yukarı çekmek ve sürdürülebilir ihracat için uygun bir platform yaratmak olarak belirlediklerini hatırlatan Demir, şunları kaydetti:
"Geride bıraktığımız 8 fuarda ortaya çıkan genel tablo, asıl hedefimize adım adım yaklaştığımızı bizlere açıkça gösterdi. 9'uncu fuarımızı Antalya'da düzenleyecek olmamızın ana nedenleri arasında, ülkemizde misafir edeceğimiz yabancı sektör profesyonellerini daha iyi bir altyapı ile sektörümüze yaraşır standartlarda ağırlamak var. Bunun yanı sıra, katılımcılarımızı 'alın teri dökmeden fuar alanlarından haksız kazanç elde eden' sözde sektör temsilcilerinden bertaraf etmek şirket olarak asli görevlerimiz arasında yer alıyor. Ekonomik ve sosyal hayatta dengelerin alt üst olduğu bir dönemde tüm önlemlerimizi alarak bine yakın yabancı profesyoneli ağırlayacağız. Tek hedefimiz ihracatın sekteye uğramaması. Sektörümüze ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz."
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