Ayak mantarına ne iyi gelir?

01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ayak mantarı çok kolay bulaşabilen, kaşıntı, koku, kızarıklık gibi belirtilen gösteren bir hastalıktır. Bu hastalık sentetik çorap giyildiğinden, ayakkabının dar ve yapay deri olmasından, ayak terlemesinden, havuz, spor salonu gibi ortak alanların kullanılmasına kadar birçok neden mantar yapmaktadır.
Mantarlar bazen parmak arasında olabildiği gibi, bazen de ayağın altında yanında da oluşabilmektedir. Tedavi edilmezse tırnaklara kadar bulaşır ve tırnaklarda deformasyon olur.
Ayak mantarı oluşmadan önce temizliğine, çorap seçimine, ayakkabını deri ve ayağı sıkmayan tarzda olmasına, ayağın ıslak kalmamasına dikkat edildiğinde mantarın engellenmesi mümkündür. Ancak bazen tüm bunlara dikkat etmek de yeterli değildir. Çünkü mantar çok kolay bulaşan bir hastalıktır. Ortak kullanım alanlarından bile rahatça mantar olabilirsiniz.
Yine de birkaç ufak detaya dikkat etmek mantar oluşmasını engelleyebilir.
Ayak Mantarına İyi Gelen Bitkiler
Bazı bitkilerde ayak mantarı tedavisinde olumlu sonuçlar vermektedir. Bunlardan bazıları;
Sarımsak ( 6-7 diş) tuzla birlikte ezilerek cam ağzı kapaklı bir şişeye alınır, üzerine az miktarda alkol eklenir ve dinlenmeye bırakılır. 4 saat dinlenen sarımsak süzülüp bir pamuk yardımıyla mantarlı bölgeye sürülür. 15 gün sürekli bu işlemi yapmak gerekir. Sarımsağı ayağa uygulamadan önce ve uyguladıktan sonra ayak sabunlu su ile temizlenmelidir.
Aynı sefa kaynatılır ve ılık olarak geniş bir kaba dökülür. Ayak 15 dakika bu suda ovalandıktan sonra kurulanır. Bu işlemi de 15 gün kadar yapmak gerekmektedir.
Elma sirkesinden ½ ölçüsünde 1 lt sıcak suyla karıştırılır. Geniş bir kaba alınarak ayaklar suda 20 dakika kadar bekletilir. Bu karışımı hafta da 2 defa uygulamanız gerekmektedir.
Aloe vera yağı da günde 2 defa ayaklara bir pamuk yardımıyla sürüldüğünde, mantarı tedavi etmekte faydalıdır.
Panora bitkisi kaynatılarak, ayaklar bu suyla günde 2 defa yıkanabilir. Ayrıca bu bitkiyi çay olarak da tüketmek mantara iyi gelen bir başka yöntemdir.
Ancak bu işlemlerden önce bir doktor yardımıyla ilaç tedavisine başlamak gerekmektedir. Aksi halde mantar kısa sürede ayağa ve tırnağa sıçrayabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!