Ayak mantarı neden olur ve nasıl geçer?

Ayak Mantarı Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ayak Mantarına Ne İyi Gelir?

Ayak mantarları birkaç sebebe bağlı olarak gerçekleşir ve tedavisini de hemen uygulamanız gerekir. Peki, ayak mantarı neden olur ve nasıl geçer? Ayak mantarına ne iyi gelir? Bunları biliyor musunuz? Hemen sizlere bunların detaylarından bahsedelim…

Ayak Mantarı Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Detaylara girmeden önce ayak mantarının ne olduğundan bahsedelim. Ayak mantarları, ayakta kaşıntı ve parlak kırmızı döküntülere sebep olan bir mantar enfeksiyonudur. Bu sebeple de oldukça rahatsız edicidir.

Cildinizde, ayak bölgenizde, soyulma, yanma hissi, kızarıklık, su toplama ya da kaşıntılara sebep olur. Birkaç çeşit ayak mantarı türü bulunuyor. İşte en yaygın ayak mantarı türleri:

Parmak arası mantarlar: En sık görülendir. En küçük ayak parmaklarının arasında ortaya çıkar. Makosen: Tedavi edilmezse büyür ve kalınlaşır. Tüm ayak tabanına yayılma ihtimali vardır. Ayaklarda kuruluk ya da kaşınma yapabilir. Kabarcıklı: Bu ayak mantarı türü en az yaygın olandır. Ayak altında derinin su toplaması ve kabarcıkların bir anda patlamasıyla oluşur. Tedavisini yapmazsanız yayılma gösterir.

Buna ek olarak bir diğer önemli soruya da geçmemiz gerekiyor: Ayak mantarı belirtileri nelerdir? Hep birlikte bakalım:

Kırmızı döküntüler

Kötü kokular

Ayak tabanlarında kepeklenme

Ayakta içi su toplayan yararların oluşumu

Yanma hissi

Ayakta kaşıntı

Bu belirtileri görüyorsanız ayağınızda mantar çıkmış demektir. Hemen önlem almak sizin için faydalı olacaktır.

Ayak Mantarı Neden Olur?

Bu mantar enfeksiyonu neden oluyor? Şimdi biraz da buna bakalım ve ne yapmamız gerektiğini öğrenelim.

Diyabet hastalığı Dar ve kapalı ayakkabı giymek Ayakları duştan sonra ıslak bırakmak Nemli ya da sıcak ortamlar Ortak alanlarda koruyucu ayakkabı giymemek Kuaför gibi yerlerde ortak kullanılan manikür pedikür araçları Bağışıklığınızın az olması

Eğer bu durumlardan en az birini bile yaşadıysanız ayak mantarı oluşmuş olabilir. Ama endişe etmeyin, en kısa sürede bu durumdan kurtulabilirsiniz.

Ayak Mantarı Nasıl Geçer? Ne İyi Gelir?

İşte en önemli konuya geldik: Ayak mantarı nasıl geçer ve ayak mantarına ne iyi gelir? Sizlere vereceğimiz tavsiyeleri düzenli olarak uygulayın ve mantarınızın nasıl küçülüp yok olduğunu seyredin…

Kına: Evet, kına mantarı geçirme konusunda oldukça etkilidir. Ayaklarınıza kına yakarak bu durumdan kurtulabilirsiniz. Karbonatlı Su: Karbonat ve su karışımı en etkili yöntemlerden birisidir. Ayaklarınızı karbonatlı suyun içerisinde bir süre bekletin. Bunu birkaç kere yaptığınızda faydasını çok net bir şekilde göreceksiniz. Çay Ağacı Yağı: Bitkisel bir yöntem olarak İbrahim Saraçoğlu tarafından da çay ağacı yağı öneriliyor. Çay ağacı yağını ayaklarınıza masaj yaparak uygulayın. Mantarlarınızı yok ettiğini göreceksiniz. Limon Yağı: Bir diğer bitkisel yöntem ise limon yağıdır. Ferahlatıcı bir kokusu olmasından dolayı ayaktaki kötü kokuyu yok eder ve bölgeyi rahatlatır. Her banyo sonrasında ayağınıza limon yağı ile masaj yapmayı deneyebilirsiniz.

Bu kadar yöntemi uyguladınız ama işe yaramadı mı? O zaman şu soruyu sorabilirsiniz: Ayak mantarına hangi bölüm bakar? Cildiyeye gitmeniz gerekiyor. Böylece size en iyi tedaviyi sunacaktır ve evde geçiremediğiniz bu rahatsızlığı kısa sürede geçirecektir.