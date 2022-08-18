Gözünüzde ya da göz içerisinde arpacık çıkabilir. Bu durumda arpacık neden çıkar, nasıl geçer? Gözde arpacık ne iyi gelir? Merak ediliyor. İşte sizler için hazırladığımız bu yazıyı rahatlıkla okuyabilirsiniz.
Arpacık Nedir? Neden Çıkar?
İlk önce sizlere arpacık nedir bundan bahsedeceğiz. Arpacık, diğer ismiyle hordeolum, göz çevresinde çıkan ve şişlik ya da kızarıklık oluşturan, aynı zamanda bazı hastalıklara da sebebiyet veren bir enfeksiyondur. Buna ek olarak arpacık, göz çevresinde çıkabildiği gibi gözün içerisinde de çıkabilir. Arpacıklar çok rahatsız edicidir bu yüzden de hemen tedavi edilmesi gerekir.
Peki arpacık neden çıkar? İşte cevabı:
- Bakteriyel enfeksiyonlar
- Yağ bezelerinin enfekte olması
- El temizliğine önem verilmeden göze dokunulması
- Lens temizliğinin önemsenmemesi
- Göz makyajı silmemek
- Arpacık çıkan biriyle göz ürünlerini paylaşmak
- Son kullanma tarihi geçen göz ürünlerini kullanmak
Bu gibi durumlar göz içerisinde ya da çevresinde arpacık çıkmasına sebep olur. Arpacık neden olur sorusunun cevabını verdikten sonra bunun belirtilerinin ne olduğuna da bir bakalım…
Arpacık Belirtileri Nedir?
Gözünde arpacık çıkan birisi bunu nasıl fark eder? Sivilceden ya da diğer alerjik durumlardan farkı nedir? İşte gözde arpacık belirtileri nedir sorusunun cevabını hemen verelim:
- Ağrı
- Işığa hassasiyet
- Göz kırparken rahatsız olmak
- Göz kapağında oluşan yumru
- Gözlerin kaşınması
- Gözlerde yanma
- Göz kızarması
- Göz kapaklarının düşmesi…
Eğer bu belirtileri çok yoğun bir şekilde yaşıyorsanız gözünüzün çevresinde ya da içinde arpacık çıkmış olabilir. Buna dikkat etmeniz ve hemen tedavisini uygulamanız gerekiyor.
Arpacık Nasıl Geçer?
Arpacık çıktıktan sonra nasıl geçirebilirsiniz? Öncelikle şunu söyleyelim: Gözde arpacığı geçirmek için doktora gitmenize gerek yok. Evde arpacık tedavisi de uygulayabilirsiniz. Birkaç basit yöntemle bunu başarmanız mümkün.
- Temiz bir bezi ılık suyla on dakika aralıklarla günde 4 kere gözünüze uygulayın.
- Bir diğer yöntem ise çay poşetini ıslatarak gözünüz üzerinde bekletmektir. Aynı şekilde on dakikalık aralıkla bunu tekrarlayabilirsiniz.
- Bu süreçte göz yakmayan şampuanlar kullanın.
- Gözünüzü ve kirpiğinizi iyice yıkayın. Sakın makyajınızı temizlemeden yatmayın.
- Bu süreçte gözünüze makyaj yapmamanız da gerekiyor.
gözde arpacık belirtileri
diye merak ediyorsanız şu bilgiyi de ekleyelim: Patlatmanıza gerek yoktur. Bu hijyen kuralları ve önerilerle rahatlıkla arpacığı geçirebilirsiniz. Gözde arpacık ne iyi gelir dediğimizde aslında bu durumun bir ya da iki hafta içinde kendiliğinden geçtiğini de belirtmemiz gerekiyor. Ama süreci hızlandırmak için önlem almanız faydalı olacaktır. Bu yüzden sakın patlatmayın!
Sonuç:
Her yaşta gözümüzde arpacık çıkabilir. Bu gibi durumlarda eğer önerilerimizi uyguladıysanız ama geçmediyse bir doktora görünebilirsiniz. Onların size vereceği ilaçlar arpacık içerisindeki inatçı iltihabın dökülmesine yardımcı olacaktır.
İşte gördüğünüz gibi gözde arpacık çıkması oldukça yaygın bir durum. Buna bağlı olarak arpacığı geçirmek için de sizlere verdiğimiz tavsiyelere dikkat edebilirsiniz. Bunları kısa sürede tekrarlarsanız ve düzenli bir şekilde yaparsanız arpacığın hemen geçtiğini göreceksiniz. Böylece kendiliğinden geçmesini beklemenize gerek kalmayacak ve ağrıyı da uzun süre çekmeyeceksiniz. Her zaman önlem almak iyidir.
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