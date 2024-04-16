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        Haberler Gündem Güncel Ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçiden acı haber

        Ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçiden acı haber

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:46
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        Ayağını çapa makinesine kaptırdı
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        Sakarya''nın Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi'nde önceki gün tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran 75 yaşındaki Tacettin Başkan, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Başkan'ın cenazesi, ikindi vakti Akyazı Yongalık Mahallesi Civek Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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        #iş kazası
        #sakarya
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