Ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçiden acı haber
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Giriş: 16.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:46
Sakarya''nın Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi'nde önceki gün tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran 75 yaşındaki Tacettin Başkan, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Başkan'ın cenazesi, ikindi vakti Akyazı Yongalık Mahallesi Civek Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
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