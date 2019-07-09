Aya İrini’de Karsu rüzgarı

Turkcell Platinum’un ana sponsorluğunda, Events Across Turkey organizasyonuyla düzenlenen “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konserleri kapsamında 06 Temmuz Cumartesi akşamı ünlü sanatçı Karsu Dönmez sahne aldı.

Karsu, Yeah’, ’Coffee Around Nine’ gibi yabancı şarkıların yanı sıra ’Hatırla Sevgili’, ’Gesi Bağları’ ve ’Jest Oldu’ gibi Türkçe şarkıları da seslendirdi.

Piyanosuyla sahne alan sanatçının konser açılışını ise hem görme engelli, hem de otistik piyano dehası İrem Fitöz yaptı.

Konserin sonunda ise İrem’i de sahneye alan Karsu saatlerce ayakta alkışlandı.

Aya İrini’de gerçekleşen “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konser serisinde müzikseverler ayrıca 29 Ekim’e kadar Sarah Chang, Ye-Eun Choi & Dmitry Shishkin, Olga Scheps, Fazıl Say, Berlin Staatskapelle String Quartet ve An Epic Symphony § Sertab Erener ile buluşacaklar.