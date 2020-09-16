Ligde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Solhanspor-İnegöl Belediyespor: 0-3

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 1-3

Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor: 1-3

Ziraat Bankkart-Halkbank: 1-3

Ligde ikinci hafta mücadelesi yarın 3 maçla tamamlanacak.