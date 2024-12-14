Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avusturya, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere para yardımında bulunacak | Dış Haberler

        Avusturya, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere para yardımında bulunacak

        Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere 1000 avro destekte bulunacaklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avusturya'dan dönmek isteyen Suriyelilere 1000 avro para
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nehammer, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, Suriyelilerin halihazırda yapmış oldukları iltica başvurularına ilişkin süreçlerin askıya alındığını ifade etti.

        Suriye’nin yeniden inşasında vatandaşlarına ihtiyaç duyduğunu söyleyen Nehammer, ülkesine dönecek Suriyelilere 1000 avro para yardımı yapılacağını duyurdu.

        İçişleri Bakanı Gerhard Karner de geri dönmek isteyen Suriyelilerin bürokratik işlemlerinin hızlandırılacağını, gerekli evrakların hazırlanmasında öncelik tanınacağını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Avusturya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Yoğun kar var!
        Yoğun kar var!
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        2024'ün en popüler viral trendleri
        2024'ün en popüler viral trendleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Habertürk Anasayfa