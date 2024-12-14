Avusturya, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere para yardımında bulunacak
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere 1000 avro destekte bulunacaklarını açıkladı.
Nehammer, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, Suriyelilerin halihazırda yapmış oldukları iltica başvurularına ilişkin süreçlerin askıya alındığını ifade etti.
Suriye’nin yeniden inşasında vatandaşlarına ihtiyaç duyduğunu söyleyen Nehammer, ülkesine dönecek Suriyelilere 1000 avro para yardımı yapılacağını duyurdu.
İçişleri Bakanı Gerhard Karner de geri dönmek isteyen Suriyelilerin bürokratik işlemlerinin hızlandırılacağını, gerekli evrakların hazırlanmasında öncelik tanınacağını ifade etti.