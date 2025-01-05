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        Haberler Dünya Avusturya Şansölyesi istifa edecek | Dış Haberler

        Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, hükûmet kurulamadığı için istifa edecek

        Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer hükûmet kurma çabalarının ikinci kez de başarısızlıkla sonuçlanmasından ötürü istifa edeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 01:13 Güncelleme: 05.01.2025 - 01:22
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        Avusturya Şansölyesi istifa edecek
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        Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, partisi olan Avusturya Halk Partisi ile Avusturya Sosyal Demokrat Partisinin koalisyon görüşmelerinden sonuç alamadığını ve bu sebeple istifa edeceğini açıkladı.

        Karl Nehammer X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Uzun ve samimi görüşmeler yaptık. Ancak Avusturya Sosyal Demokrat Partisi ile kilit noktalarda anlaşma sağlanamadı. Avusturya Halk Partisi sözünde duruyor. Verimlilik ve Ekonomi karşıtı önlemlere başvurmayacağız. Ya da yeni vergiler getirmeyeceğiz. Bu sebeple görüşmeleri sonlandırıyoruz." dedi.

        Nehammer, koalisyon görüşmelerinin sonuç vermemesinden ötürü istifa edeceğini açıkladı.

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