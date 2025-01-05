Avusturya Şansölyesi istifa edecek

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, partisi olan Avusturya Halk Partisi ile Avusturya Sosyal Demokrat Partisinin koalisyon görüşmelerinden sonuç alamadığını ve bu sebeple istifa edeceğini açıkladı.

Karl Nehammer X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Uzun ve samimi görüşmeler yaptık. Ancak Avusturya Sosyal Demokrat Partisi ile kilit noktalarda anlaşma sağlanamadı. Avusturya Halk Partisi sözünde duruyor. Verimlilik ve Ekonomi karşıtı önlemlere başvurmayacağız. Ya da yeni vergiler getirmeyeceğiz. Bu sebeple görüşmeleri sonlandırıyoruz." dedi.

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Wir haben lange und redlich verhandelt. In wesentlichen Punkten ist mit der SPÖ keine Einigung möglich. Die Volkspartei steht zu ihren Versprechen: Wir werden leistungs- und wirtschaftsfeindlichen Maßnahmen oder neuen Steuern nicht zustimmen. Daher beenden wir die Verhandlungen… pic.twitter.com/evKgQbtTwq — Karl Nehammer (@karlnehammer) January 4, 2025 Nehammer, koalisyon görüşmelerinin sonuç vermemesinden ötürü istifa edeceğini açıkladı.