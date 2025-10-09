Avusturya - San Marino: 10-0 (MAÇ SONUCU)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı 4 grupta oynanan 8 maçla başladı. Gecenin en flaş skorunu San Marino'yu 10-0 yenen Avusturya elde ederken, Danimarka da Belarus'u deplasmanda 6-0'la geçti. İşte Dünya Kupası elemelerinde gecenin sonuçları...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası 4 grupta oynanan 8 maçla başladı.
H Grubu'nda yer alan Avusturya, zayıf rakibi San Marino'yu 10-0'lık tarihi skorla mağlup ederek gecenin en flaş galibiyetine imza attı. Avusturya'da 4 gol atan Marko Arnautovic maça damgasını vururken, diğer goller Romano Schmid, Michael Gregoritsch, Stefan Posch (2), Konrad Laimer ve Nikolaus Wurmbrand'dan geldi.
H Grubu'nda 5'te 5 yapan Avusturya 15 puanla liderliğini sürdürdü. Grubun diğer maçında ise ikinci sıradaki Bosna Hersek, deplasmanda Güney Kıbrıs'la son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kalarak 6 maçta 13 puana ulaştı.
DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE GECENİN SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:
C GRUBU
İskoçya-Yunanistan: 3-1
Belarus-Danimarka: 0-6
G GRUBU
Finlandiya-Litvanya: 2-1
Malta-Hollanda: 0-4
H GRUBU
Avusturya-San Marino: 10-0
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek: 2-2
L GRUBU
Faroe Adaları-Karadağ: 4-0
Çekya-Hırvatistan: 0-0