Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Avusturya - San Marino: 10-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Avusturya - San Marino: 10-0 (MAÇ SONUCU)

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı 4 grupta oynanan 8 maçla başladı. Gecenin en flaş skorunu San Marino'yu 10-0 yenen Avusturya elde ederken, Danimarka da Belarus'u deplasmanda 6-0'la geçti. İşte Dünya Kupası elemelerinde gecenin sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 23:48 Güncelleme: 09.10.2025 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avusturya'dan tarihi skor: 10-0!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası 4 grupta oynanan 8 maçla başladı.

        H Grubu'nda yer alan Avusturya, zayıf rakibi San Marino'yu 10-0'lık tarihi skorla mağlup ederek gecenin en flaş galibiyetine imza attı. Avusturya'da 4 gol atan Marko Arnautovic maça damgasını vururken, diğer goller Romano Schmid, Michael Gregoritsch, Stefan Posch (2), Konrad Laimer ve Nikolaus Wurmbrand'dan geldi.

        H Grubu'nda 5'te 5 yapan Avusturya 15 puanla liderliğini sürdürdü. Grubun diğer maçında ise ikinci sıradaki Bosna Hersek, deplasmanda Güney Kıbrıs'la son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kalarak 6 maçta 13 puana ulaştı.

        DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE GECENİN SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

        C GRUBU

        İskoçya-Yunanistan: 3-1

        Belarus-Danimarka: 0-6

        G GRUBU

        Finlandiya-Litvanya: 2-1

        Malta-Hollanda: 0-4

        H GRUBU

        Avusturya-San Marino: 10-0

        Güney Kıbrıs-Bosna Hersek: 2-2

        L GRUBU

        Faroe Adaları-Karadağ: 4-0

        Çekya-Hırvatistan: 0-0

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        "Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez"
        "Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez"
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Habertürk Anasayfa