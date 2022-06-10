Avusturya Fransa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı şifresiz izlenecek?

Avusturya Fransa maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. David Alaba ve Kylian Mbappe gibi iki dünyaca ünlü yıldızı karşı karşıya getirecek zorlu mücadeleye ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

AVUSTURYA FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Avusturya Fransa maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak.

AVUSTURYA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Lig-A 1.Grup 3. maçına sahne olacak Avusturya Fransa mücadelesi S-Sport'tan canlı yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.