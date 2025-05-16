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        Haberler Dünya Avusturya'dan Türkiye'nin diplomatik çabalarına övgü | Dış Haberler

        Avusturya'dan Türkiye'nin diplomatik çabalarına övgü

        Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Ukrayna'da barışın sağlanması için Türkiye'nin üstlendiği rolü içtenlikle takdir ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 20:19 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:24
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        Avusturya'dan Türkiye'ye övgü
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        Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yaptığı görüşmenin önemine işaret ederek, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanması yolunda Türkiye'nin üstlendiği rolü içtenlikle takdir ettiğini belirtti.

        Stocker, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ifade etti.

        Erdoğan ile tokalaşırken çekilen fotoğrafını paylaşan Stocker, jeopolitik zorlukların yaşandığı böyle bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

        Stocker, "Türkiye, Avrupa Birliği için çok önemli bir ortaktır ve Ukrayna'da adil, kalıcı bir barışın sağlanması yolunda Türkiye'nin üstlendiği rolü samimiyetle takdir ediyorum. Avusturya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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