Şoke eden itiraf: Hapse girebilmek için cinayet işledi!

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ABC News'te yer alan habere göre, Avusturya'nın Kufstein kasabasında yaşayan 29 yaşındaki bir kişi hapse girebilmek için cinayet işlediğini itiraf etti.

Innsbruck polisi tarafından yapılan açıklamada, Avusturya vatandaşı olan zanlının dün Almanya sınırına yakın Kufstein kasabasında bir polis karakoluna girdiğini ve cinayetin sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

İsmi açıklanmayan zanlı memurlara, hayatından memnun olmadığı için hapse girmek istediğini ifade etmiş.

Bir kişiyi bıçaklayarak öldüren katil zanlısının, cinayeti haftalar öncesinden planladığı aktarıldı.

Avusturyalı yayın kuruluşu ORF, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin henüz teşhis edilemediğini aktardı.