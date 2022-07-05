Avustralyalı tenisçi Kyrgios, eski kız arkadaşına saldırdı mı?

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Eski kız arkadaşına saldırmakla suçlanan Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, Avustralya'da mahkeme karşısına çıkacak.

Pazartesi günü Wimbledon'da çeyrek finale yükselen 27 yaşındaki Kyrgios, önümüzdeki ay Canberra'da mahkemeye çıkacak.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Avustralya Başkent Bölgesi polisi Kyrgios'un eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandığını doğruladı. Suçlamanın, geçen Aralık ayında Canberra'da meydana gelen bir olayla ilgili olduğu belirtildi.

Habere konuşan bir kaynak, "Avustralya polisi, 27 yaşındaki Kyrgios’in Aralık 2021'de gerçekleşen bir olayla suçlandığını ve 2 Ağustos'ta mahkemeye çıkacağını doğrulayabilir.” dedi.

Suçlama için cezanın iki yıl olabileceği belirtildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.