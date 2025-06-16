Avustralyalı bilim insanları, beyin dalgalarındaki düşünceleri çözen yapay zeka modeli geliştirdi

ABC News'in haberine göre, Sydney Üniversitesinden araştırmacılar, derin öğrenme yöntemlerini kullanarak beyindeki elektriksel hareketleri ölçen, giyilebilir başlık şeklindeki elektroensefalogram cihazı üzerinde çalıştı.

Daha kolay çalışabilmesi adına modeli sınırlı sayıda kelimeyle eğittiklerini belirten araştırmacılar, yapay zeka aracılığıyla kaydettikleri beyin sinyallerini önce kelimeler, daha sonra da anlamlı cümleler haline getirdi.

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"YÜZDE 75 DOĞRULUK ORANI YAKALADILAR"

Araştırmacılar, bu modelin düşünceleri metne dönüştürmesi konusunda şu ana kadar yaklaşık yüzde 75 doğruluk oranı yakaladıklarını, ancak bu oranı yüzde 90'a yükseltmeyi hedeflediklerini aktardı.

Çalışmanın tıp alanında "çığır açabileceğini" kaydeden araştırmacılar, yapay zeka modelinin bilişsel yetileri zayıflayan hastalara yardımcı olmanın yanı sıra insanların bilgisayarlarla kurduğu iletişime de ışık tutabileceği değerlendirmesini yaptı.

Araştırmacılar, geliştirdikleri bu yapay zeka modelini iki kişi arasındaki iletişim için kullanmayı da hedeflediklerini ifade etti.