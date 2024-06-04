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        Haberler Dünya Avustralya, yabancı uyruklu kişilerin orduya katılabileceğini duyurdu | Dış Haberler

        Avustralya, yabancı uyruklu kişilerin orduya katılabileceğini duyurdu

        Avustralya Başbakanı Yardımcısı ve Savunma Bakanı Marles, ordudaki 4 bin 400 kişilik açığın kapatılması için harekete geçtiklerini bildirdi. Marles, asker sayısını artırmak için yabancı uyruklu kişilerin de orduya alınabileceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:15 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:15
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        Avustralya ordudaki açığı kapatmak için harekete geçti
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        Avustralya, asker sayısını artırmak amacıyla yabancı uyruklu kişilerin de orduya alınacağını bildirdi.

        Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles, Avustralya Silahlı Kuvvetlerindeki 4 bin 400 kişilik açığın kapatılması için adım atıldığını belirtti.

        Ülkenin dünyayla ticaret yapması nedeniyle "yabancı orduların baskısına açık" olduğunu ifade eden Marles, yabancı uyruklu kişilerin de orduya katılmasına izin verileceğini açıkladı.

        Tam zamanlı personel sayısının 63 bin 600'e çıkarılmasının hedeflendiğini aktaran Marles, hükümetin bu sayıyı 2040'a kadar 80 bine yükseltmeyi planladığını duyurdu.

        Marles, orduya alımın "Beş Göz (Five Eyes)" olarak bilinen ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'nın oluşturduğu istihbarat ittifakı ve Avustralya'da oturma izni olan kişilerle sınırlandırıldığını kaydetti.

        Avustralya'da ikamet eden Yeni Zelandalılar, temmuzdan; ABD, İngiltere ve Kanadalılar da Ocak 2025'ten itibaren orduya katılabilecek.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #avustralya
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