        Avustralya'da "yerli topluluklardan yeni ulusal temsil organı oluşturulması" çağrısı

        Avustralya'da "yerli topluluklardan yeni ulusal temsil organı oluşturulması" çağrısı

        Avustralya'da yerli halk olarak bilinen Aborjinler ve Torres Strait Islanders topluluğundan 300'den fazla lider, yerliler için yeni bir ulusal temsil organının kurulması için çağrı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 15:37 Güncelleme: 18.09.2025 - 15:37
        Avustralya'da yerli topluluklardan 'temsil' çağrısı
        ABC News'ün haberine göre, Avustralya'da Aborjinler ve Torres Strait Islanders topluluğundan 300'den fazla lider, Queensland eyaletine bağlı Port Douglas bölgesinde bir araya geldi.

        Yerli haklarını görüşen liderler burada, 2023'te yerli halkın anayasada tanınmasını amaçlayan referandumdaki başarısızlığın ardından, yerliler için yeni bir ulusal temsil organının kurulması için çağrı yaptı.

        Söz konusu organın yerliler tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayan liderler, bu organın yerlilere "daha güçlü bir ulusal ses" sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

        Öte yandan görüşme, yalnızca hükümet tarafından tanınan yerli toplulukların yer aldığı ve daha geniş tabanın eksik temsil edildiği gerekçesiyle tartışmalı geçti.

        "Meclis'te Yerli Sesi"

        Avustralya'da Ekim 2023'te, yerli halkın anayasada tanınması ve parlamentoda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan "Meclis'te Yerli Sesi" referandumunda halkın büyük çoğunluğu "hayır" oyu vermişti.

        Yerli halkın tanınması için halkın yalnızca yüzde 39,4'ü "evet" oyu verirken Avustralya'nın tüm eyaletlerinde büyük çoğunluk, Torres Strait Islanders ve Aborjinlerden oluşan "Meclis'te Yerli Sesi" heyetinin kurulmasını reddetmişti.

        Aborjinler ve Torres Strait Islanders topluluğu, "dünyanın yaşayan en eski kültürü" olarak biliniyor.

