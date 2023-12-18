Avustralya'da sel meydana geldi, uçaklar sular altında kaldı!
Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde meydana gelen selin ardından bazı uçaklar sular altında kaldı, Cairs kentinde sele kapılan timsahın kasabanın ortasından geçtiği görüldü
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Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 300'den fazla kişinin kurtarıldığı bildirildi.
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BAZI UÇAKLAR SULAR ALTINDA KALDI
BBC'nin haberine göre, Cairns kentindeki havaalanında bazı uçaklar suları altında kaldı.
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KASABANIN ORTASINDAN TİMSAH GEÇTİ
Bölgeden gelen görüntülerde de sele kapılan timsahın kasabanın ortasından geçmesi dikkati çekti.
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Queensland Başbakanı Steven Miles, yaptığı açıklamada, yaşanan doğal afeti "hatırlayabildiğinin en kötüsü" olarak nitelendirdi.
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Miles, içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım konularında endişe duyduklarını ve hava desteği alamadıklarını ifade etti.
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BİNLERCE EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI
Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede bugün itibarıyla demir yolu ulaşımı askıya alınırken, 14 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
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Bölgedeki kara yollarında da sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.