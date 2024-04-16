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        Haberler Yaşam Avustralya'da nesli tükenmiş 3 yeni kanguru türü keşfedildi

        Avustralya'da nesli tükenmiş 3 yeni kanguru türü keşfedildi

        Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden araştırmacılar, 5 milyon ila 40 bin yıl önce Avustralya'da yaşadıkları tahmin edilen 3 yeni kanguru türü keşfettiklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 09:12 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:12
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        Nesli tükenmiş 3 yeni kanguru türü keşfi!
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        ABC News'ün Megataxa isimli dergide yayımlanan makaleye dayandırdığı habere göre, Flinders Üniversitesi'nden araştırmacılar, çeşitli müzelerden elde ettiği bulguları, Güney Avustralya'daki Callabonna Gölü'nün çevresinde keşfedilen fosillerle karşılaştırdıklarında, nesli tükenmiş "protemnodon" cinsine dahil 3 yeni kanguru türü keşfetti.

        Yeni türlere, protemnodon viator, protemnodon mamakurra ve protemnodon dawsonae isimleri verilirken, ağırlığı 170 kilogramı bulan viator adlı türün, birbirinden oldukça farklı 3 türün en büyüğü olduğu düşünülüyor.

        "KIZIL KANGURUDAN BİRAZ DAHA KALIN KEMİKLİ VE KASLI"

        Baş araştırmacı Dr. Isaac Kerr, söz konusu çalışma için 5 yılı aşkın bir süre boyunca İngiltere, ABD ve Yeni Gine Adası'ndaki 4 farklı müzeden 14 koleksiyonda yer alan fosilleri incelediklerini aktardı.

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        Bu fosillerin detaylı fotoğraflarını çekerek 3 boyutlu taramasını yapan Kerr, 3 türün en büyüğü olduğu düşünülen "protemnodon viator"un Orta Avustralya'da bulunan büyük göllerin ve ırmakların çevresinde yaşamış olabileceğini belirterek, "Kızıl kanguruya benziyor ama biraz daha kalın kemikli ve daha kaslı" ifadesini kullandı.

        Kerr, 3 tür arasında hakkında en az bilgiye sahip olunan protemnodon dawsonae türünü, bataklık kanguruları ya da küçük kanguru türü valabiye benzetti.

        Haberde, protemnodon mamakurra türünün, Avustralya'nın güney kıyısında, Tazmanya bölgesindeki dağlarda ve Yeni Güney Galler (NSW) bölgesinin doğu kıyılarında yaşamış olabileceği ifade edilirken, bu türün "zıplamaktan ziyade el ve ayakları üzerinde hareket etmeye daha yatkın" olduğunun altı çizildi.

        Kanguruların nesillerinin neden tükendiğinin ise henüz tespit edilemediği kaydedildi.

        *Haberin temsili görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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        #kanguru
        #avustralya
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