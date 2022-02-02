Avustralya'da mezarlıktan iki kafa çalındı!

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Avustralya'nın Melbourne kentinde, mezarlıktan iki kafa çalındı

Guardian'da yer alan habere göre Victoria Polisi, 27 Ocak ve 28 Ocak tarihlerinde mezarlıktan iki insan kafası çalındığını açıkladı.

Hedef alınan iki mezar arasında bir bağlantı olmadığını dile getiren Dedektif Ben Jarman, "Bu durum aileleri için çok rahatsız edici, sevdiklerin kişilerin huzur içinde olmalarını istiyorlardı. Tabii ki böyle bir haber beklemiyorlardı." dedi.

Hırsızın ya da hırsızların neyi amaçlandığını bilmediklerini söyleyen Jarman, "Bu eşine nadir rastlanan bir olay. Saldırganı yakalayana kadar bunu neden yaptığını anlamayacağız." ifadelerini kullandı.

Polislerin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.