Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avustralya'da Alfred Tropikal Siklonu etkili oldu: Yüz binlerce kişi etkilendi! | Dış Haberler

        Avustralya'da Alfred Tropikal Siklonu etkili oldu: Yüz binlerce kişi etkilendi!

        Avustralya'da, Alfred Tropikal Siklonu nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 300 binden fazla ev elektriksiz kaldığını, bu kesintilerinden en az 750 bin kişinin etkilendiğini tahmin ettiklerini bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.03.2025 - 12:35 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Avustralya'da, hızı "kategori 1" seviyesine düşen Alfred Tropikal Siklonu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        • 2

          Queensland eyaletinde 300 binden fazla evin elektriksiz kaldığı bildirildi.

        • 3

          Yetkililer, Avustralya’da Alfred Tropikal Siklonu nedeniyle Queensland eyaletinde 300 binden fazla evin elektriksiz kaldığını açıklayarak, bu kesintilerinden en az 750 bin kişinin etkilendiğini tahmin ettiklerini duyurdu.

        • 4

          Başbakan Anthony Albanese, 13 Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) personelinin sert hava koşulları sebebiyle ciddi şekilde yaralandığını belirtti.

        • 5

          Meteoroloji yetkilileri ise 700 milimetreye kadar yağmur ve yıkıcı rüzgarların pazartesi gününe kadar devam etmesini beklediklerini bildirdi.

        • 6

          Alfred Tropikal Siklonu

          Avustralya'da 6 Mart'ta Alfred Tropikal Siklonu'nun doğudaki Queensland ve NSW eyaletlerine yaklaşması sebebiyle bölgedeki okullar tatil edilmiş, toplu taşıma hizmetleri askıya alınmıştı.

        • 7

          Alfred'in 1974'te Gold Coast'ı vuran ve sellere yol açan Zoe'dan bu yana ülkenin en kalabalık şehirlerinden Brisbane'in yakınlarından geçen ilk siklon olacağı öngörülmüştü. Öte yandan hızını azaltan Alfred Tropikal Siklonu, Brisbane'nin doğusundaki Moreton Adası'nda "kategori 1" şiddetinde karaya vurmuştu.

        • 8

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Habertürk Anasayfa