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        Haberler Dünya Diğer Avustralya Başbakanı: 16 yaş altına sosyal medya yasaklansın

        Avustralya Başbakanı: 16 yaş altına sosyal medya yasaklansın

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarını kullanmalarının yasaklanmasını desteklediğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 00:38 Güncelleme: 22.05.2024 - 00:38
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        "16 yaş altına sosyal medya yasaklansın"
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        The Guardian gazetesinin haberine göre, Albanese, sosyal medyaya ilişkin Nova FM radyosuna değerlendirmelerde bulundu.

        Albanese, sosyal medyanın "yıkıcı" etkileri olabileceğine işaret ederek, çocukların 16 yaşına kadar sosyal medya hesaplarına kaydolmalarının yasaklanmasını desteklediğini dile getirdi.

        Genç yaşta çok fazla çevrim içi etkileşimin ruh sağlığına ciddi zarar verdiğine dikkati çeken Albanese, gençlerin spor yapmalarını, birbirleriyle doğrudan iletişim kurmalarını ve internette daha az zaman geçirmelerini istediklerini kaydetti.

        Fotoğraf: AP

        SOSYAL MEDYAYA KISITLAMA

        Albanese, "Bunu yapmanın bir yolu da sosyal medyaya kısıtlamalar getirmektir." diye konuştu.

        Sosyal medyadaki kötü niyetli yorumların çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini dile getiren Albanese, "Sosyal medyamdaki yorumlara bakmıyorum çünkü baksaydım sabah evden çıkmakta zorlanırdım. İnsanlar anonim olarak korkunç şeyler söyleyebiliyor." dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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