Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Galatasaray
        GS
        54
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        33
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        28
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        22
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        22
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Tenis Grand Slams Avustralya Açık tek kadınlarda ilk finalist Aryna Sabalenka! - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık tek kadınlarda ilk finalist Aryna Sabalenka!

        Avustralya Açık tek kadınlarda ilk finalist Belaruslu Aryna Sabalenka oldu. Son şampiyon unvanıyla turnuvada yer alan 2 numaralı seribaşı Sabalenka, yarı finalde 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:22 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avustralya'da ilk finalist Sabalenka!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenerek finale çıktı.

        Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında son şampiyon Sabalenka ile geçen yılın ABD Açık şampiyonu Gauff karşılaştı.

        Bir saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez finale yükseldi.

        Finale kadar set kaybetmeyen Sabalenka'nın rakibi, Ukraynalı Dayana Yastremska ile Çinli Qinwen Zheng arasındaki maçın galibi olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        ABD'nin konuştuğu 'işkence gibi infaz'da karar
        ABD'nin konuştuğu 'işkence gibi infaz'da karar
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!
        Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        Habertürk Anasayfa