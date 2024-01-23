Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        54
        Galatasaray
        GS
        54
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        30
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        MKE Ankaragücü
        MKE
        25
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        25
        Gaziantep FK
        GFK
        22
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        19
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Tenis Grand Slams Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner yarı finale çıktı - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner yarı finale çıktı

        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner yarı finale yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 18:05 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avustralya Açık'ta Sinner yarı finalde!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansında, Sinner ile 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

        2 saat 39 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen Sinner, turnuvada ilk kez yarı finale çıktı.

        Sinner, yarı finalde kariyerinin 11. Avustralya Açık şampiyonluğunu hedefleyen 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile karşılaşacak.

        İki raket geçen yıl Wimbledon yarı finalinde eşleşmiş, Djokovic korttan 3-0 galip ayrılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar gençleşti
        Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar gençleşti
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Habertürk Anasayfa