Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde 4. tur maçları başladı.

Tek kadınlarda 3 grand slam zaferi bulunan Polonyalı Swiatek, geçen yılın Wimbledon şampiyonu Elena Rybakina (22 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Kazak tenisçi, rakibini 6-4 biten setlerle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Fransa Açık'ın 2017 şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko (17) ise aynı turnuvada geçen sene final oynayan ABD'li Coco Gauff'u (7) 7-5 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 yenerek son 8 arasına kaldı.

Turnuvanın çeyrek finalinde Rybakina ile Ostapenko eşleşti.

- Korda ve Khachanov çeyrek finalde

Tek erkeklerde Rus Karen Khachanov (18), Japon Yoshihito Nishioka'yı (31) 3-0'lık (6-0, 6-0 ve 7-6) skorla geçti.

ABD'li Sebastian Korda (29) ise Polonyalı Hubert Hurkacz'ı (10) 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 7-6 tamamlanan setlerle 3-2 yendi.

Korda, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi ve Khachanov'un rakibi oldu.