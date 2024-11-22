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        Haberler Sağlık Avustralya 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklıyor | Sağlık Haberleri

        Avustralya 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklıyor

        16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan yasa tasarısı kabul edilirse, yasağı ihlal eden teknoloji şirketleri yüksek para cezalarıyla karşılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:49 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:49
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        Avustralya'da sosyal medyaya yaş sınırı
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        Avustralya hükümeti, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladı. Yasa kabul edilirse, teknoloji şirketleri bu yasağı ihlal ettiklerinde 50 milyon Avustralya doları gibi yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

        Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland, parlamentoya Çevrim İçi Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı sundu. Rowland, “Bu reform, gençleri korumak ve ebeveynlere onların yanında olduğumuzu göstermek için yapılıyor” dedi.

        Bakan Rowland, düzenlemenin sorumluluğu çocuklara veya ebeveynlere değil, sosyal medya platformlarına yüklediğini de belirtti.

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