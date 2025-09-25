Avukatların CMK ücreti talebi ne? TBB Başkanı Sağkan: “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmeli”

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile CMK ücretleri her yılsonunda Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, bu yılki tarife belirlenmeden önce ücretlere ilişkin avukatların taleplerini Habertürk’e anlattı.

“BU TARİFE YÜZ BİNİ AŞKIN MESLEKTAŞIMIZI İLGİLENDİRİYOR”

CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücreti ile eşitlenmesi gerektiğini belirten Sağkan, belirlenecek tarifenin yüz bini aşkın avukatı yakından ilgilendirdiğine dikkat çekti. Sağkan, “Bizim temel beklentimiz aslında CMK ücret tarifesinin yıllara doğru bir artış yöntemi ile avukatlık asgari ücret tarifesiyle eşitlenmesi yönünde bir talebimiz bulunuyor. Türkiye'de 203 bin avukat var. Yaklaşık yüz bin ve hatta biraz daha üzerinde meslektaşımızı ilgilendiren bir tarife.” açıklamasında bulundu.

“REFAH PAYI GİBİ UNSURLAR HESABA KATILMALI”

Sağkan, “Bu tarife yılda 1 sefer yayınlanıyor. Enflasyonist ortamlarda bu riskli bir alan yaratabiliyor o nedenle enflasyon ortamı ve diğer parametrelerle birlikte o 1 yıllık sürece ilişkin refah payı gibi unsurları tek tek hesaba katarak ilerlememiz gerekiyor.” dedi.

“KORUYUCU AVUKATLIK MODELİ İLE YARGININ İŞ YÜKÜNÜ AZALTABİLİRİZ”

“Koruyucu avukatlık modeli"nin de yargının üzerindeki iş yükünü azaltacağını söyleyen Sağkan, “Bir uyuşmazlık doğmadan henüz o uyuşmazlığa ilişkin temel sorunlar ortaya çıkmadan avukatın yardımından faydalanmak üzere o uyuşmazlığın doğmasını engelleyebilirsek koruyucu avukatlık modeli ile yargının üzerindeki iş yükünü azaltabiliriz.” diye konuştu.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin ekim ayının son haftasında belli olması bekleniyor.